Енергосистема України працює без шести атомних блоків

На сьогоднішній ранок на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків, за попередню добу АЕС вироблено 176,19 млн кВт- г електроенергії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЕК "Енергоатом".

"20 травня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема: На енергоблоці No3 Запорізької АЕС 153-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці No4 Запорізької АЕС 20-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці No5 Запорізької АЕС 35-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці No6 Запорізької АЕС 7-а доба поточного ремонту.

Енергоблок No1 Рівненської АЕС з 19 травня 2020 року перебуває у резерві, балансове обмеження 430 МВт.

На енергоблоці No2 Южно-Української АЕС 35-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 1 990 МВт, РАЕС - 2 230 МВт, ЮУАЕС - 1 400 МВт, ХАЕС - 1 700 МВт.

"Минулої доби, 19 травня, станціями вироблено 176,19 млн кВт-г електроенергії. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 26,88 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у НАЕК.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.