ЭП: Александр Янукович вывел из-под ареста 2 млрд грн

Из 2,6 млрд гривен, арестованных в 2015 году на счетах Всеукраинского банка развития по подозрению в принадлежности Александру Януковичу, сейчас осталось 559 млн гривен.

Об этом пишет издание "Экономическая правда", ссылаясь на собеседника в Национальном банке.

Это произошло в периоды, когда суды снимали арест с денег. Последний раз арест был снят 14 февраля Печерским судом Киева.

Суды принимали такие решения, ссылаясь на то, что Генпрокуратуре не удалось доказать связанность фирм-владельцев счетов с Александром Януковичем.