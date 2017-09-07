Эпоха газового шантажа осталась в прошлом - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что эпоха газового шантажа бесповоротно осталась в прошлом.

"В ноябре исполнится два года, как мы не покупаем газ у России. Эпоха газового шантажа бесповоротно осталась в прошлом. И это дало нам возможность не только подать, но и выиграть Стокгольмский арбитраж", - сказал Порошенко, выступая с ежегодным посланием к депутатам в Верховной Раде. Глава государства напомнил, что газовый контракт с Газпромом завершается в 2019 году. "Наше задание - с помощью ЕС добиться революционных изменений в организации транзита... чтобы Россия продавала газ не нам, а ЕС", - добавил Порошенко.