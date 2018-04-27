ЕС готов инвестировать около 100 миллионов евро в энергоэффективность Украины

Евросоюз готов инвестировать около 100 миллионов евро в энергоэффективность Украины.

Об этом заявил глава Представительства Европейского Союза, посол Хюг Мингарелли во время встречи с председателем Запорожской ОГА Константин Брыль, передает Укринформ.

"ЕС очень заинтересован в оказании помощи во внедрении реформ, в частности, децентрализации. Немалое внимание мы уделяем сектора энергоэффективности, в который Евросоюз готов инвестировать около 100 миллионов евро. Также готовится программа на сумму еще около 50 миллионов для поддержки внутренне перемещенных лиц, чтобы переселенцы получали не только жилье, но и рабочие места", - сказал Мингарелли.

Он подчеркнул, что приехал в Запорожской области для того, чтобы наладить контакт с местными властями, ведь постоянного представительства ЕС в Запорожской области нет.

Напомним, что вице-премьер-министр Геннадий Зубко объяснил, зачем МВФ требует повышения цены на газ.

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