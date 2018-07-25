ЕС готовит новые пошлины на товары из США объемом 20 миллиардов долларов

Европейская комиссия готовится представить новые тарифы на американские товары на сумму $20 млрд, если Вашингтон все-таки введет пошлины на автомобили с ЕС.

Об этом еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила в интервью изданию Dagens Nyheter в среду, сообщает Reuters.

"Мы надеемся, что до этого не дойдет, и мы найдем решение. Если же нет, Европейская комиссия готовит длинный список большого количества американских товаров приблизительной стоимостью $20 млрд", - сказала она.

Мальмстрем сопровождает президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в рамках его визита в Вашингтон. 25 июля Юнкер и Трамп встретятся в Белом доме, чтобы обсудить противоречия между США и ЕС в сфере торговли.

Накануне важной встречи Трамп предложил США и ЕС "отказаться от всех тарифов, барьеров и субсидий".

"У меня есть для них идея. И США, и ЕС отменяют пошлины, барьеры и субсидии. Это наконец будет называться свободным рынком и свободной торговлей! Надеюсь, они это сделают, мы готовы - но они не станут!" - написал Трамп.

Ожидается, что Юнкер и Мальмстрем будут убеждать Трампа не вводить пошлины на европейские авто, которые станут серьезным ударом для экономики Евросоюза.