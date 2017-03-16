ЕС и ряд стран Азии временно запретили ввоз птицы из Украины

Европейский союз и ряд стран Азии ввели временные ограничения в отношении Украины с связи с высокопатогенным гриппом птицы. Об этом сообщает пресс- служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"К сведению территориальных органов Госпотребслужбы и экспортеров птицы и продуктов птицеводства о временных ограничениях на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины на территории ряда стран в связи с высокопатогенным гриппом птицы. Информация касается ограничений на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в Гонконг, Йемен, Европейский Союз, Ирак, Иорданию, Катар, Китай, Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.