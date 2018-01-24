ЕС намерен выделить 100 млн евро для Фонда энергоэффективности Украины

Порошенко в Давосе обсудил возможные механизмы присоединения Украины е Энергетическому союзу ЕС

Во время участия в международном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Во время встречи речь шла о том, что Европейский союз намерен выделить 100 млн евро для Фонда энергоэффективности Украины, передает пресс-служба главы государства.

"Собеседники выразили удовлетворение в связи с завершением работы, необходимой для запуска Фонда энергоэффективности Украины, к которому ЕС намерен внести 100 млн евро", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны обсудили пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС, а также возможные механизмы присоединения Украины к Энергетическому союзу ЕС.

"Президент подчеркнул, что Украина отдана дальнейшему реформированию энергетической отрасли в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашении об ассоциации с ЕС", - сообщает пресс-служба президента.

Порошенко поблагодарил ЕС и лично Еврокомиссара за неизменную поддержку Украины на пути реформ в энергетической сфере и укреплении энергетической независимости.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может стать полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA в течение месяца.