ЕС не намерен пересматривать выделение Украине EUR600 млн в связи с решением МВФ

Решение Европейского Союза о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро остается неизменным, несмотря на решение Международного валютного фонда о переносе предоставления Украине очередного транша.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг решения МВФ, но на данный момент наше объявление, сделанное в прошлый четверг, 16 марта, остается в силе, то есть Украина сможет получить второй транш в конце марта/начале апреля 2017 года", - говорится в ответе пресс-службы представительства ЕС агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Ранее совет директоров МВФ из-за блокады транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями Донбасса перенес запланированное на 20 марта рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы EFF и выделении по ней четвертого транша кредита в размере $1 млрд на неопределенный срок.

16 марта Европейская комиссия одобрила выделение второго транша макрофинансовой помощи для Украины в размере 600 млн евро. После перечисления средств общий объем макрофинансовой помощи Украине со стороны Брюсселя с 2014 года составит 2,81 млрд евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо получала от Европейского союза страна, не входящая в него.

Данная макрофинансовая помощь предоставляется Украине на 2,5 года, до 4 января 2018 года.