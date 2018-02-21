ЕС не закрывает проект по модернизации КПП на границе Украины, - Мингарелли

Европейский союз (ЕС) не закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с Украиной, хотя в его реализации и есть трудности. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на брифинге в Харькове, передает "Зеркало недели".

"Действительно, мы столкнулись с проблемами в реализации этого трансграничного проекта", - отметил Мингарелли.

Однако, какие имеено проблемы существуют, он не сообщил.

"Я не могу вам сказать, что решение о прекращении этого проекта уже принято", - отметил дипломат.

Напомним, 20 февраля агентство Reuters сообщило о том, что ЕС закрывает проект по модернизации и строительству КПП с Украиной.

В свою очередь, в ГФС сообщали, что у них нет информации о закрытии.