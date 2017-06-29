ЕС одобрил расширение торговых преференций для Украины

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) одобрил соглашение, достигнутое между мальтийским председательством Совета Е С и Европейским парламентом по расширению автономных торговых преференций в пользу Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Е С.

"Эти меры - жест с нашей стороны ощутимой политической и экономической поддержки Украины. Учитывая сложную ситуацию, с которой сталкивается Украина в настоящее время, мы надеемся на скорейшее осуществление этого положения", - цитирует пресс-служба министра экономики, инвестиций и малого бизнеса председательствующей в Совете Е С Мальты Кристиана Кардона.

Предложение направлено на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации и экономических реформ, предпринятых Украиной.

Оно дополняет положения о торговле, уже введенные в соответствии с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, подписанным в 2014 году.

Эти положения были временно применены с 1 января 2016 года.

Рассчитанные на трехлетний период предлагаемые меры включают дополнительные квоты на импорт по нулевому тарифу для некоторых сельскохозяйственных продуктов ("квоты тарифных ставок" - 0%).

Данное решение по расширению квот касается меда (на 2,5 тыс. тонн), обработанные томаты (на 3 тыс. тонн), виноградного сока (на 500 тонн), пшеницы (65 тыс. тонн), кукурузы (на 625 тыс. тонн), крупы и гранулы некоторых зерновых (на 7,8 тыс. тонн), овса (4 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн).

Кроме того, решение предполагает полное снятие импортных пошлин на несколько промышленных товаров, таких как удобрения, красители, пигменты и другие окрашивающие вещества, обувь, медь, алюминий, а также оборудование для телевидения и звукозаписи.

При этом Украина будет обязана соблюдать те же принципы, что и в соответствии с соглашением об ассоциации, в частности уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод и принципа верховенства права, а также постоянных усилий в борьбе с коррупцией и незаконной деятельностью.

Отмечается, что Европарламент и Совет Е С официально примут этот текст к концу июля. Положение должно быть опубликовано и вступить в силу до конца сентября.

Как сообщал Realist, в Европарламенте одобрили преференции для агропродукции из Украины.

6 июня Комитет постоянных представителей ЕС достиг договоренности о позиции Совета Е С относительно временных торговых преференций для Украины.

1 июня Европейский парламент проголосовал за расширение торговых преференций для украинских сельскохозяйственных продуктов, за исключением ряда позиций.

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