ЕС официально подтвердил закрытие пограничных проектов: Украина потеряет около 27 млн евро

Европейский Союз официально подтвердил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 контрольно-пропускных пунктов (КПП) на западной границе Украины. Кроме того, часть средств Украина будет вынуждена вернуть. Об этом говорится в официальном разъяснении Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич объяснила, что прекращается осуществление проектов, на выполнение которых ЕС должен был перечислить 29,2 млн евро.

"Речь идет о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму 29,2 млн евро, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная службы Украины. Учитывая задержки с их реализацией, учитывая наши оценки и сообщения государств-членов ЕС, мы пришли к выводу, что проекты не могли быть завершены в срок", - отметила она.

По словам Косьянчич эти шесть проектов уже находятся в процессе закрытия, выделенные на них и не израсходованные деньги должны быть возвращены на счета Еврокомиссии. Однако, пресс-секретарь ЕС уточнила, что Евросоюз и в дальнейшем готов поддерживать реформы в Украине.

Источник издания в Брюсселе объяснил, что вопреки заявлениям представителей украинской ГФС, решение Евросоюза является окончательным.

"Решение о закрытии этих проектов - окончательное, оно было тщательно взвешенно и основывается на надлежащей оценке", - пояснил чиновник. Также собеседник отметил, что за время реализации этих проектов Украина получила от ЕС треть грантовых средств, выделенных на проект - около 10 млн евро. Большая часть этих средств осталась неиспользованной.

По предварительным данным, Киев потратил около 2 млн евро. Соответственно, Украина должна возместить ЕС около 8 млн евро. Таким образом, суммарная стоимость фондов, которые были предложены Украине, но не использованы, составляет около 27 млн евро.

Проекты, финансирование которых прекращается, были предназначены не только для развития пограничных пунктов. Один из них был направлен на переоснащение IT-инфраструктуры пограничников на украинско-польской границе.

Также средства ЕС должны были пойти на переоборудование КПП Рава-Русская, Краковец, Шегини и Ягодин, глубокую реконструкцию КПП в Устилуге ( на границе с Польшей). Должны были быть реконструированы четыре КПП на украинско-словацкой границе, два КПП на границе с Румынией и проведена реконструкция на границе с Венгрией для интеграции Украины в международную транспортную систему, в том числе на КПП в Лужанке.

Как сообщалось, ранее агентство Reuters заявило о том, что Европейский Союз сворачивает проект финансирования модернизации КПП на западной границе Украины стоимостью более 30 млн евро из-за задержки в его реализации и чрезмерных расходов.

Позднее в ГФС Украины эту информацию опровергли, отметив, что сейчас "рассматриваются вопросы дальнейшего финансирования реконструкции и строительства пунктов пропуска за счет грантовых средств или за счет сметы ГФС на 2018 год".