ЕС получает российский газ в стабильном режиме - Еврокомиссия

Транзит российского газа в страны ЕС осуществляется в нормальном стабильном режиме. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, существует ли беспокойство по транзиту российского газа через территорию Украины в связи с двусторонним конфликтом, она сказала: "На данный момент, в соответствии с информацией, которой располагает Комиссия, потоки газа в ЕС стабильные и нормальные".

Итконен также отметила, что Еврокомиссия готова помочь способствовать переговорам между Украиной и Россией, если "обе стороны будут об этом нас просить".

2 марта Газпром заявил, что приступает к расторжению всех ранее заключенных с Нафтогазом контрактов. Перед тем российский монополист снизил давление на входе в ГТС Украины на 20% и отказался начать поставки газа в Украину.

В ответ Нафтогаз Украины закупил дополнительные объемы газа у польской компании PGNiG и призвал украинцев к экономии.

3 марта Нафтогаз заявил о том, что ГТС Украины работает в штатном режиме.