ЕС предлагает Украине и РФ подписать новый контракт на транзит газа

В Еврокомиссии также заявили о готовности европейских компаний управлять ГТС Украины

Еврокомиссия выступает за заключение очередного долгосрочного контракта на транзит российского газа в страны Евросоюза через Украину.

"Еврокомиссия выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной. И он, по нашему мнению, должен охватывать коммерчески жизнеспособные объемы газа, что позволило бы продолжить эксплуатацию украинской ГТС, а также быть ей коммерчески разумной. Это то, что мы предлагаем, - сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в комментарии РИА Новости.

Вице-президент также сказал, что есть "уважаемые европейские компании, которые готовы прийти и управлять ГТС Украины, если будет долгосрочный заказ и коммерчески жизнеспособные объемы (газа).

Ранее Шефчович говорил, что Еврокомиссия готова стать координатором между Россией и Украиной, если будут переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз.