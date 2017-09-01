ЕС продолжит финансовую поддержку реформ в Украине, - Хан

Европейский союз продолжит финансовую поддержку реформ в Украине в рамках ассоциации. Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения Йоханнеса Хана, опубликованном на сайте Европейской комиссии.

"Украинцы получат выгоду от тесных связей с ЕС... Недавние реформы в Украине были беспрецедентными, в то время как большая часть работы по борьбе с коррупцией должна быть продолжена. Европейский союз продолжит поддержку реформ в Украине с экспертной и финансовой стороны", - заявил Хан.

Он также отметил первые конкретные результаты реализации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Экспорт Украины в европейские страны увеличился, и ЕС подтвердил свою позицию в качестве ведущего торгового партнера Украины", - добавил Хан.

Отметим, в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина обязалась провести структурные реформы в таких областях, как демократия, права человека, верховенство закона, государственное управление, торговля и развитие. В Соглашении также предусмотрено расширение сотрудничества в области охраны окружающей среды, социального развития и защиты, транспорта, защиты прав потребителей, образования, культуры, промышленности и энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что ассоциация Украины с ЕС сегодня вступает в силу. В основном сотрудничество касается гармонизации украинского законодательства к европейским стандартам.