ЕС выделит еще 8 млн евро на Донбасс

В общем за весь 2019 год сумма помощи от Евросоюза для Украины составила 23 миллиона евро.

Украина получит 8 миллионов евро от Еврокомиссии на помощь пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе, сообщается на сайте ЕК в пятницу, 20 декабря.

"Более пяти лет продолжающегося конфликта изнурили возможности людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым людям по обе стороны контактной линии. Это финансирование поможет им выдержать суровые зимние условия", - цитируют комиссара ЕС по управлению кризисными ситуациями Янежа Ленарчича.

Эти деньги пойдут в первую очередь для тех, кто живет вдоль контактной линии, по обе ее стороны. Людям предоставят обогрев и доступ к воде.

"Это также поможет отремонтировать медицинские заведения и школы, поврежденные во время военных действий, упростить доступ к медицинским услугам и поставки медицинского оборудования и лекарств", - говорится в сообщении.

Таким образом, объем средств, предоставленных ЕС на гуманитарную помощь Украине в 2019 году, достиг 23 млн евро.

Как сообщалось, в Конгрессе США поддержали выделение Украине почти 700 млн долларов помощи.

Напомним, Германия предоставила Украине помощь на 1,2 млрд евро и продолжит поддерживать в будущем Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.