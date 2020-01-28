ЕС выделит Украине 26 млн евро для поддержки земельной реформы и фермерских хозяйств

Украина и Еврокомиссия подписали Соглашение о выделении 26 млн евро, которые направят на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства в Украине. Также часть денег выделят на поддержку земельной реформы.

Документ подписали во вторник, 28 января, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и европейской комиссар по вопросам Европолитики соседства и расширения Оливер Варгеи в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Согласно пояснительной записке, соглашение подписали с целью привлечения макрофинансирования ЕС для содействия развития "более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора, ориентированного на рост и устойчивое развитие малых и средних фермерских хозяйств и малых и средних предприятий".

Также деньги направят на поддержку земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра имущественных прав, реформы учреждений и системы землепользования. Также средства будут способствовать проведению институционных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Отмечено, что деньги направлены на "укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ".

Кабинет министров Украины утвердил проект соответствующего соглашения 24 января.

Напомним, 13 ноября народные депутаты приняли законопроект о рынке земли в первом чтении. Во втором чтении законопроект планируют рассмотреть уже в феврале. Отметим, что принятие закона о земельном рынке является одним из условий выделения Международным валютным фондом нового макрофинансового транша для Украины. Без выполнения этого условия МВФ не рассмотрит заявку, а также не согласует размер транша и график поступлений.

Кроме того, депутаты запустили процедуру ликвидации Госгеокадастра, что упростит продажу земли в будущем.

Принятый законопроект является серьезным прорывом в создании рынка земли, но его открытие должно сопровождаться применением вспомогательных мероприятий, которые сделают рынок максимально прозрачным и эффективным. Важно, чтобы это дополнительное законодательство было принято до открытия рынка земли.

По материалам: Интерфакс-Украина