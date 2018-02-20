ЕС закрыл проект модернизации украинской границы из-за коррупции на местах - Reuters

Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно- пропускных пунктов с Украиной, пишет Reuters. Проект был начат в 2014 году, однако на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн. евро.

На восточной границе ЕС должны были модернизировать шесть украинских КПП, этот проект был начат в 2014 году и направлен на содействие интеграции украинской экономики со странами своих соседей с ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Модернизация должна была помочь сократить время пересечения границы и усовершенствовать таможенные процедуры.

Однако на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн. евро.

По данным СМИ, полученным из внутренней корреспонденции правительства Украины и переписки между Европейской комиссией и украинской властью, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода с участием местных чиновников и подрядчиков.

"После нашей оценки мы сделали вывод, что проекты не могут быть завершены вовремя. 6 проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги вернутся", - заявил представитель ЕС.

Кроме того, один из высокопоставленных европейских дипломатов, который занимается вопросами отношений с Украиной, сказал: "Существует определенная усталость в Украине. Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно с коррупцией ". Одновременно он отметил, что ЕС будет продолжать поддерживать страну.

Государственная налоговая служба отметила в своем заявлении, что среди причин были смена персонала внутри службы, а также длительное время, необходимое для оформления контрактов и получения одобрения.

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что проекты контрольных пунктов осложняются тем, что в Украине порой невозможно обеспечить необходимое софинансирование.

Крупнейший контракт на два контрольных пункта получила фирма "Энергомонтажвентиляция", которая специализируется на установке вентиляционных агрегатов и не имела никакого опыта получения государственных тендеров на строительство, согласно онлайн-реестру государственных контрактов.

Финансовый директор "Энергомонтажвентиляции" Сергей Романенко в октябре прошлого года обвинил должностных лиц Украины и ЕС в препятствовании завершению работ на двух КПП на румынской границе.

"Контрольно-пропускные пункты "Дьяковцы" и "Красноильский" выполнены на 80- 85%, но на сегодняшний день мы не получили ни копейки", - сказал он.

ГФС сообщила, что не заплатила компании, поскольку она не предоставила документы, подтверждающие завершение работы.

Судебные документы показывают, что компания зарегистрировала и проиграла иск в прошлом году против ГФС за неуплату денежных средств, которые, по мнению фирмы, являются долгом за работу на контрольных пунктах. ГФС подтвердила, что подрядчик проиграл суд, но не предоставила дополнительных сведений.