ЕС закрыл проект модернизации украинской границы из-за коррупции на местах - Reuters

20 февраля 2018, 16:45
 Экономика Источник: ТСН.ua
kpp.jpg

Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно- пропускных пунктов с Украиной, пишет Reuters. Проект был начат в 2014 году, однако на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн. евро.

На восточной границе ЕС должны были модернизировать шесть украинских КПП, этот проект был начат в 2014 году и направлен на содействие интеграции украинской экономики со странами своих соседей с ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Модернизация должна была помочь сократить время пересечения границы и усовершенствовать таможенные процедуры.

Однако на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн. евро.

По данным СМИ, полученным из внутренней корреспонденции правительства Украины и переписки между Европейской комиссией и украинской властью, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасхода с участием местных чиновников и подрядчиков.

"После нашей оценки мы сделали вывод, что проекты не могут быть завершены вовремя. 6 проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги вернутся", - заявил представитель ЕС.

Кроме того, один из высокопоставленных европейских дипломатов, который занимается вопросами отношений с Украиной, сказал: "Существует определенная усталость в Украине. Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно с коррупцией ". Одновременно он отметил, что ЕС будет продолжать поддерживать страну.

Государственная налоговая служба отметила в своем заявлении, что среди причин были смена персонала внутри службы, а также длительное время, необходимое для оформления контрактов и получения одобрения.

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что проекты контрольных пунктов осложняются тем, что в Украине порой невозможно обеспечить необходимое софинансирование.

Крупнейший контракт на два контрольных пункта получила фирма "Энергомонтажвентиляция", которая специализируется на установке вентиляционных агрегатов и не имела никакого опыта получения государственных тендеров на строительство, согласно онлайн-реестру государственных контрактов.

Финансовый директор "Энергомонтажвентиляции" Сергей Романенко в октябре прошлого года обвинил должностных лиц Украины и ЕС в препятствовании завершению работ на двух КПП на румынской границе.

"Контрольно-пропускные пункты "Дьяковцы" и "Красноильский" выполнены на 80- 85%, но на сегодняшний день мы не получили ни копейки", - сказал он.

ГФС сообщила, что не заплатила компании, поскольку она не предоставила документы, подтверждающие завершение работы.

Судебные документы показывают, что компания зарегистрировала и проиграла иск в прошлом году против ГФС за неуплату денежных средств, которые, по мнению фирмы, являются долгом за работу на контрольных пунктах. ГФС подтвердила, что подрядчик проиграл суд, но не предоставила дополнительных сведений.

Источник: ТСН.ua
 
 
 