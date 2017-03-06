Еще 5 украинских предприятий получили право экспорта в ЕС

В 2017 году еще 5 новых украинских предприятий, которые занимаются производством пищевых продуктов, получили право экспорта в ЕС. В частности, на европейский рынок будут поставлять свои товары: 1 предприятие по производству молочной продукции, 1 предприятие по производству готовой продукции из мяса птицы, 3 предприятия по производству меда.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики."Украина имеет большой экспортный потенциал, а украинская продукция стоит того, чтобы продаваться на полках Европейского Союза. И мы, со своей стороны, делаем все возможное для открытия новых рынков сбыта", - прокомментировал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

Кроме того, по данным пресс-службы, в этом году Госпродпотребслужба продолжила работу по диверсификации рынков сбыта украинской продукции.

Кроме того, постоянно осуществляются мероприятия по проведению переговоров по доступу украинской продукции в

- Китайскую Народную Республику - работа над расширением перечня экспортеров молочных продуктов, а также подачи заявки на открытие рынка для мяса птицы и говядины;

- Иорданию - согласование ветеринарного сертификата на экспорт охлажденного/замороженного мяса говядины на финальной стадии;

- Сербию - Согласовано форму ветеринарного сертификата на экспорт мяса птицы из Украины в Сербию;

- Египет - согласовано форму ветеринарного сертификата для экспорта охлажденной/замороженной бескостной говядины;

- Японию - предоставлена информация о действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы;

- Канаду - предоставление информации о действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы и продуктов из него;

- Сингапур - предоставление информации о действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы;

- Корею - предоставление информации о действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы;

- США - предоставление информации о действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы;

- Европейского Союза - расширение перечня экспортеров пищевых продуктов и кормов.

Напомним, в 2016 году количество украинских предприятий, имеющих право экспорта на рынки Европейского Союза, составила 277.

Из них 97 - предприятий, производящих пищевую продукцию, остальные - продукцию неживотного происхождения.