Еще два российских банка признали ложные паспорта ЛДНР

Два российских банка - ВТБ и "Юникредит" - начали обслуживать владельцев псевдопаспортов, выданных террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". Об этом в среду, 15 марта, пишет агентство "Українські новини" со ссылкой на информацию от сотрудников контакт-центров соответствующих банков.

Контактный центр "ВТБ банка":

"Все верно, можно обращаться с "паспортом ДНР" для обслуживания".

Центр по работе с клиентами "Юникредит Банка":

"Да, в таком случае вы будете считаться как иностранец. Если документ на иностранном языке, то необходим будет его перевод и справка о праве проживания в РФ".

18 февраля сайт Кремля обнародовал указ за подписью президента РФ Владимира Путина о признании на территории Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территориях Луганской и Донецкой областей, оккупированных пророссийскими боевиками.

Секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что подписанием данного указа президент РФ Владимир Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки и вышел из "Минского процесса". Президент Украины Петр Порошенко назвал подписание Путиным указа "очередным доказательством российской оккупации и нарушения норм международного права". Напомним, 15 марта СНБО запретил транспортное сообщение с "Л/ДНР". Этим постановлением НБУ и СБУ поручено проанализировать деятельность банков, в капитале которых есть доля государственных банков РФ с целью введения против них санкций.

БИЗНЕС.ua

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