Еще один банк в Украине признан неплатежеспособным

В НБУ утверждают, что 91% всех вкладчиков Фортуна-банка получат свои вклады в полном объеме.

Правление Национального банка Украины 26 января приняло решение об отнесении Фортуна-банка к категории неплатежеспособных.

"Осуществленные руководством Фортуна-банка и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года", - говорится в сообщении регулятора.

В НБУ заверили, что 91% (2167 человека) всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тысяч гривен. В целом НБУ оценивает выплаты вкладчикам в 96 млн гривен.

Фортуна-банк, согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2016 года занимал 38 место по размеру активов среди 100 действовавших на тот момент украинских банков (2,507 млрд грн).

Его основным владельцем с пакетом 99,637%, по данным на сайте НБУ, является Мотрона Тищенко.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце декабря 2016 года НБУ пригрозил признать 12 банков неплатежеспособными. Эти финучреждения входят во вторую двадцатку крупнейших банков Украины.