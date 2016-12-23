Если торговая сеть работает на оккупированных территориях, ее можно национализировать - Новак

Государство имеет все возможности перекрытия потоков торговли между Украиной и оккупированными территориями Крыма и Донбасса, а в случае нарушения запретов - может прибегнуть к национализации компаний-нарушителей.

Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, информирует "ДС".

По его словам, государство должно занять принципиальную позицию в отношении субъектов хозяйствования, которые работают одновременно как в Украине, так и на временно оккупированных территориях.

"Принципиальная позиция должна быть с аргументацией, что оплата такими компаниями налогов оккупанту возвращается нам в виде пуль, снарядов и мин. И государство имеет все возможности перекрыть эти финансово-товарные отношения и контакты на Донбассе через линию разграничения и в Крыму - через условную границу между континентальной Украиной и полуостровом", - пояснил Новак.

Отвечая на вопрос о возможности национализировать такие компании, в частности, торговые сети, эксперт ответил: "Закрывать - это второй этап. Если какая-то компания регулярно нарушает эти запреты, и последний этап - это национализировать".

"Но национализацию государство должно проводить только в отношении системных бизнесов, как, например, Приватбанка, если две предыдущие формы не срабатывают", - подчеркнул экономист.

В то же время, он отметил, что запрет на экономическую деятельность в Крыму и на востоке Украины нужно контролировать государственным органам.

Что касается торговой сети "АТБ", относительно которой народные депутаты накануне обратились в СНБО и СБУ с требованием проверить уплату налогов в Крыму и сотрудничество с оккупантами Донбасса, то здесь, по мнению эксперта, отношения с государством строится как отношения плательщика налогов и структуры, которая контролирует их уплату.

"Государство к таким торговым сетям имеет отношение только в части оплаты налогов этими компаниями. Это частные компании, негосударственные, и все, что государство может сделать, - это не мешать их работе и следить за полнотой уплаты налогов", - сказал экономист.

Напомним, члены группы "Депутатский контроль" Андрей Шинькович (БПП), Тарас Кремень (Народный фронт) и Дмитрий Лубинец (БПП) обратились к СНБО, ГФС и СБУ с требованием расследовать и дать правую оценку ряду фактов относительно сети супермаркетов "АТБ-Маркет". В частности, о работе подконтрольных "АТБ" компаний в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. По словам Андрея Шиньковича, широкое распространение сети и фактически монопольное положение может нести серьезную угрозу национальной безопасности.

"Из открытых источников была распространена информация, что в прошлом году компании "АТБ" в оккупированном Крыму, которые управляют сетью супермаркетов ПУД, заплатили в Краснодарском крае в бюджет России страны агрессора 5 млн долларов налога. Общий объем чистой прибыли, которую предположительно заработали магазины "АТБ", составил более $150 млн. Вы скажете это немного, а мы скажем - это патроны для наемников и солдат русской армии, убивают наших ребят на Донбассе. Таким образом осуществляется прямое финансирование страны агрессора, что является нарушением законодательства об ответственности финансирования терроризма", - отметил нардеп.

Он также добавил, что по обнародованным данным, владельцы "АТБ" и дальше продолжают контролировать магазины на оккупированной территории Донбасса.

"В оккупированном Донецке сетью руководит бывший народный депутат от Партии регионов, и бывший заместитель председателя Службы безопасности, один из лучших друзей основателя "АТБ" Буткевич - Юрий Самойленко. То есть можно сделать вывод, что на самом деле никакого отжима не произошло, а "АТБ", как пишут СМИ, продолжает поставлять продукты своих марок на оккупированный Донбасс", - отметил депутат.

20 декабря около 100 активистов, ветеранов АТО и обычных граждан пикетировали один из недавно построенных магазинов сети супермаркетов "АТБ" в Киеве. Участники акции заявили, что считают "АТБ" "пособниками российских оккупантов", поскольку, по их словам, "сеть платит налоги в Крыму и в России, а также сотрудничает с террористическими ДНР и ЛНР".