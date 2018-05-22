ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека

Решение Европейского суда по правам человека признает мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека и призывает внести изменения в законодательство.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

"Абсолютный запрет Украиной купли и продажи земель сельскохозяйственного назначения привел к нарушению прав человека, правительство должно принять более сбалансированный закон", - говорится в документе.

22 мая ЕСПЧ вынес решение по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", в котором истцы - жители Ивано-Франковска и Тернополя, владельцы земельных участков, расценивают мораторий на продажу сельскохозяйственных земель как нарушение имущественных прав владельцев земли.

В разъяснительной части ЕСПЧ указывает, что распределение сельхозугодий в Украине проводилось после распада СССР и среди людей, которые работали в коллективных хозяйствах, с целью перепродажи земель и предотвращения сосредоточения больших земельных наделов в одних руках, был введен мораторий на продажу. Читайте также: Украина vs Россия: ЕСПЧ "повысил" уровень дел до Большой палаты

"Суд постановил, что государство не установило справедливого баланса между общими интересами сообщества и правом собственности заявителей", - указано в пресс-релизе ЕСПЧ.

ЕСПЧ рекомендовал правительству внести изменения в законодательство, чтобы установить этот баланс и не присуждал заявителям денежную компенсацию. Но в случае проявки "необоснованной задержки" со стороны государства, может быть назначено каждому из заявителей вознаграждение 3 тысячи евро.

Как известно, несколько дней назад Всемирный банк заявил, что в случае отмены моратория на продажу земли произойдет ощутимый рост экономики Украины - ежегодно на $0,7-1,5 млрд, что эквивалентно ежегодному дополнительному росту ВВП на 0,6-1,6%.