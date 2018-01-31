Эстония планирует вручить Украине ноту в связи со списком оффшоров

Эстония вручит Украине ноту, в которой пояснит Министерству финансов Украины специфику налоговой системы Эстонии, чтобы ее вычеркнули из списка стран "офшорной зоны". Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, сообщает УНН со ссылкой на балтийское информационное агентство BNS.

"За первые недели действия этого списка эстонские предприятия столкнулись с неудобствами и несомненно понесли убытки, этот инцидент безусловно ухудшил экономические связи Эстонии и Украины. Для него следует скорее найти решение, чтобы он не превратился в политическую проблему в отношениях между нашими странами", - сказал Миксер.

Он пояснил, что речь идет о письме вице-канцлера Министерства финансов Эстонии Дмитрия Егорова его украинским коллегам, в котором он в соответствии с просьбой украинской стороны подробнее объясняет специфику эстонской налоговой системы.

"Эстония придерживается мнения, что мы по ошибке оказались в этом списке, поскольку наша налоговая система не позволяет скрывать прибыль или уклоняться от налогов. Мы надеемся, что эти пояснения позволят достичь цели, то есть исключения Эстонии из этого списка", - добавил Миксер.

"Согласно пояснениям украинской стороны, действие списка должно распространяться только на украинские предприятия, которым в Эстонии принадлежат дочерние фирмы, а не на эстонских экспортеров. Наша позиция заключается в том, что включение Эстонии в этот список неоправданно и необоснованно", - отметил министр.

Во вторник МИД Латвии также вручил ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, призвав Украину предпринять необходимые меры, чтобы Латвия была исключена из ее списка офшоров, сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

В тоже время министр финансов Украины Александр Данилюк отрицает внесение Эстонии в список оффшорных зон.

"Речь не идет о "списке оффшоров". Это перечень государств, операции с резидентами которых мы признаем контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Приравнивание этих двух списков друг к другу является ошибочным", - отметил Александр Данилюк в ходе встречи с эстонским премьером Юри Ратасом.

Данилюк также добавил, что в Киеве для того, чтобы не допустить злоупотреблений и уклонения от налогообложения, контролируют операции резидентов Украины с другими странами, где налоговые ставки ниже.