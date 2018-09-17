ЕЦБ представил новые банкноты номиналом €100 и €200 (видео)

Европейский центробанк (ЕЦБ) презентовал обновленные банкноты достоинством в €100 и €200. Купюры имеют улучшенную по сравнению с предшественниками систему защиты от подделок, другой дизайн и размер. Денежные знаки будут запущены в оборот с 28 мая 2019 года, сообщается на сайте ЕЦБ.

Банкноты €100 и €200 сделали равными по высоте купюрам номиналом €50, что повысит их износостойкость, так как банкоматам проще обрабатывать денежные знаки одинаковой высоты. Кроме того, банкноты не будут мяться в кошельках. Длина €100 и €200 остается неизменной — чем длиннее купюра, тем выше ее значение.

При разглядывании купюры на свету виден водяной знак — портрет героини древнегреческой мифологии. Цвет купюр сохранен — зеленоватый у банкноты в €100 и желтовато-коричневый у банкноты в €200.

Ранее генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук анонсировал существенные изменения в дизайне российских купюр. Первыми изменят свой внешний вид банкноты номиналом 5 тыс. рублей.