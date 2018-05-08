ЕЦБ предупредил о серьезной угрозе для мировой экономики

Ухудшение торговых отношений между Китаем и США повлечет ряд негативных последствий

Мировая торговля может понести огромные потери в случае дальнейшего ухудшения торговых отношений между Китаем и США. Об этом свидетельствуют оценки Европейского всемирного банка, передают Вести.Экономика.

В докладе ЕЦБ говорится о том, что случае существенной эскалации торговой напряженности текущее восстановление мировой торговли и активности мировой экономики может быть сорвано. Эксперты изучили ряд возможных сценариев, заключив, что серьезное увеличение протекционизма крайне негативно повлияет на глобальную торговлю и производство.

К примеру, США могут существенно увеличить пошлины на импортные товары торговых партнеров, при этом последние могут принять ответные меры, после чего конечный результат для мировой экономики будет явно негативным. В ЕЦБ подчеркивают, что в подобной ситуации негативный эффект может проявиться особенно серьезно в США.

Как известно, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия. 23 марта новые тарифы вступили в силу. В свою очередь Государственный совет КНР принял решение повысить со 2 апреля пошлины на 128 наименований американской продукции.