Eugal сможет транспортировать весь объем газа «Северного потока-2» к концу 2020 года

Газопровод Eugal, по которому газ «Северного потока-2» (Nord Stream 2) пойдет на территорию Германии, сможет заработать на полную проектную мощность (55 млрд куб. м) только к концу 2020 года. Об этом “Ъ” сообщили в Gascade (владеет 50,5% в проекте). При этом сам «Северный поток-2» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. К этому моменту будет построена только первая из двух ниток Eugal.

Таким образом, к началу эксплуатации «Северный поток-2» сможет поставлять в Европу не более 34 млрд куб. м газа из планируемых 55 млрд куб. м: 30,9 млрд куб. м по Eugal и еще примерно 2,7 млрд куб. м по существующему газопроводу Nel в направлении Нидерландов. Следовательно, «Газпрому» необходимо будет на 2020 год заключить новое соглашение на транзит газа с Украиной (текущий контракт заканчивается в 2019 году), чтобы соблюсти условия долгосрочных контрактов с европейскими потребителями.