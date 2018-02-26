Еврокар изучает возможность производства электромобилей в Украине

Украина может стать одной из основных площадок для производства электромобилей. Еврокар, выпускающий автомобили Skoda, готов в этом поучаствовать

Украина может стать одной из основных площадок для производства электромобилей, комплектующих, батарей для поставок на большой европейский рынок. Об этом в интервью LIGA.net сообщил владелец финансово-промышленной группы Атолл Холдинг Олег Боярин. По его словам завод Еврокар, входящий в структуру группы, изучает возможность производства и поставок электромобилей и комплектующих к ним, на рынок Европейского Союза.

"Мы изучаем возможности в этой тематике, о какой-то конкретике говорить пока рано. Есть два основных варианта развития и несколько комбинаций, - отметил Боярин. - Первый - создание производства электромобилей и батарей как их основного элемента. В Европе таких производств практически нет. С кем можно развивать такое сотрудничество? С европейскими, американскими брендами, которые хотят поставлять продукцию на европейский рынок. Здесь потребуются значительные инвестиции в создание новых производственных мощностей - существующие заводы нужно будет перестраивать. В этой части у Украины появляются возможности стать таким себе "европейским Китаем" (внешней производственной площадкой) и получить доступ к европейскому рынку. Но важно не упустить время, поскольку все страны жестко конкурируют за инвестора и технологии". По словам Боярина, вторым вариантом, привлечения электромобильных технологий в Украину, является сотрудничество с китайскими автоконцернами. "Второй вариант - стать площадкой для производства китайских электромобилей, которые будут поставляться в Европу. Китай сейчас очень активно на государственном уровне развивает направление электромобилей. Через несколько лет они станут глобальными лидерами в производстве электромобилей и начнут экспансию на европейский рынок. Украина может стать полезной для них", - отметил бизнесмен. Также он отметил, что Еврокар готов начать поставки импортных электромобилей в Украину, после того, как будет подготовлена соответствующая инфраструктура. "Мы думаем об этом в контексте поставок новых электромобилей, но не б/у. Потому что сейчас импорт б/у электромобилей в Украину - это в большинстве своем нелегальный или полулегальный бизнес для тех, кто хочет поэкспериментировать. Для начала массовых поставок новых электромобилей должна быть подготовлена зарядная инфраструктура, законодательство. Мы совместно с Мининфраструктуры участвуем в подготовке стратегии развития электротранспорта для Украины. Но кроме этого нужно выработать конкретный план по ее реализации", - сказал Олег Боярин. Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что министерство готовит законопроект стимулирующий спрос на производство электромобилей. "Уже в феврале 2018 года мы планируем внести в Верховную Раду системный законопроект, который предлагает 15-летнюю стратегию по стимулированию спроса на производство электромобилей, а также поддержку бизнеса и развития соответствующей инфраструктуры", - отметил Омелян. Напомним, 7 декабря, Верховная Рада Украины отменила НДС на ввоз электромобилей в Украину и акцизный сбор. За законопроект N6776-д проголосовали 252 народных депутата.