Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи Украине, - Данилюк

Европейская комиссия (ЕК) одобрила новую программу по предоставлению макрофинансовой помощи Украине. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в Facebook.

"Приветствую решение Еврокомиссии об одобрении новой программы макрофинансовой помощи для Украины. Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности", - написал он.

Пока не известно, какую сумму намерены предоставить Украине европейские партнеры.

Вітаю рішення Єврокомісії про схвалення нової програми макрофінансової допомоги для України. Це важливий крок для підтримки реформ в Україні та забезпечення фінансової стабільності. Опубліковано Олександром Данилюком 28 лютого 2018 р.

Напомним, сегодня Европейская комиссия одобрила выделение Украине 24 млн евро гуманитарной помощи. Средства предназначены для поддержки граждан, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе.

В Ерокомиссии подчеркнули, что ситуация на востоке Украины близка к гуманитарному кризису и помощь населению, страдающему от нехватки социально важных товаров, является приоритетом для ЕС.

Кроме того, Евросоюз осознает все сложности, с которыми столкнулась Украина за последние 4 года.