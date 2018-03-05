Еврокомиссия пока не будет вмешиваться в конфликт "Нафтогаза" и "Газпрома"

Европейская комиссия пока что не будет предпринимать никаких действий и ожидает следующих шагов НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома" в решении газового конфликта. Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщила спикер ЕК Анна-Каиса Итконен.

"Следующий шаг - увидеть, что две стороны хотят делать, как они будут продолжать, и потом мы все в конечном итоге будем за столом для переговоров", - сказала она.

Итконен отметила, что роль Еврокомиссии заключается в том, чтобы быть готовой помочь упростить переговоры, когда этого запросят обе стороны.

"О том, что Россия и Украина планируют делать с их стороны, надо говорить с ними. Мы сделали наши предложения: мы готовы выступить посредником в переговорах", - добавила спикер ЕК.

В то же время стало известно, что "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, что 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Как результат, "Газпром" продолжил нарушать свои контрактные обязательства по обеспечению давления на входе в ГТС Украины.

По материалам: ТАСС