Еврокомиссия: санкции против РФ не влияют на экономику ЕС

Введенные Европейским Союзом экономические секторальные санкции в отношении России в ответ на агрессию против Украины оказывают минимальное влияние на экономику самого Сообщества.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич, передает Укринформ.

"Относительно конкретного влияния я могу сказать, что он является минимальным на экономики стран-членов", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Напомним, очередной пакет антироссийских санкций продлен на последующие полгода, они будут действовать до 31 июля 2017 года.

Согласно политическому решению ЕС, санкции будут продолжаться, пока РФ не выполнит в полном объеме Минские договоренности.