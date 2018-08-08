Европа страдает от неурожая. Может ли Украина быть надежным экспортером овощей

У Украины нет тепличных мощностей и условий для долгосрочного хранения органических продуктов

Экстремальная жара и засуха вызвала в Европе самый масштабный за 40 лет овощной кризис, сообщает Европейская ассоциация производителей овощей и фруктов. Больше всего от засухи страдают Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Третий год подряд засуха

Представители Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей Profel дали развернутый комментарий профильному изданию о состоянии урожая летом этого года. Аномальная жара негативно повлияла на части Западной, Центральной и частично Восточной Европы.

Аномальная жара негативно повлияла на части Западной, Центральной и частично Восточной Европы

Больше всего пострадал сектор мороженых и консервированных овощей. Потери урожая привели к сокращению и нерегулярных поставок свежих овощей на перерабатывающие предприятия. Это привело к увеличению издержек производства и сокращению количества обрабатываемых продуктов.

По данным Profel, 2018 год является третьим годом подряд, когда овощной сектор сталкивается с серьезными проблемами, связанными с погодой.

Сообщается о значительном сокращении урожая гороха и бобов в диапазоне от 20% до 50%. Во многих регионах посевы культуры шпината, фасоли, цветной капусты невозможны из-за засухи. Также пострадали посевы на юге Европы, но уже из-за наводнений. Потери урожая лука составили до 50%, урожай кабачков и шпината тоже пострадал. Отсутствие условий для хранения

Поскольку аномальная жара почти не коснулась Украины - это не повлияло на урожайность в стране, рассказал заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Посевы могут полностью покрыть потребности внутреннего потребления. Несмотря на это, у Украины нет тепличных мощностей, поэтому она вынуждена импортировать большинство овощей и фруктов в зимний период, говорит Марчук.

"В этот период мы зависимы от испанских помидоров, польской или египетской картошки. В июле-августе мы имеем спелые овощи под открытым небом. За счет отсутствия сберегательных средств, складов, мы вынуждены больше продукции вывозить и продавать", - отметил Марчук. Сертификаты

Как пояснил аналитик аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Петр Лахай, даже если бы Украина имела большие аграрные мощности, она бы все равно не экспортировала овощи и фрукты в ЕС.

Посевы могут полностью покрыть потребности внутреннего потребления в Украине в этом году

Этот рынок очень зарегулирован и для того, чтобы продавать свою продукцию там, нужно иметь специальные лицензии и сертификаты. Подобные разрешения в Украине имеют единицы, поэтому нашей продукции практически нет в Европе, добавил Лахай.

"Мы не имеем мощностей, чтобы активно конкурировать. Можем конкурировать с яблоками. У нас есть крупные промышленные производители, которые имеют хорошее качество и сертификацию. Остальные продукты набирают обороты. Часто европейцы не знают украинских продуктов. Они не знают, что Украина может поставлять качественную, в достаточном количестве определенную продукцию", - отметил Лахай.

5 августа очередной номер издания New York Times вышел с черной обложкой. Он содержит только один материал с заголовком Теряя Землю.

Речь идет о климатических изменениях. Автор статьи Натаниэль Рич рассказывает о том, что человечество практически утратило возможность преодолеть проблему изменения климата.