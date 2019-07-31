Европа увеличила квоты для украинских производителей мяса птицы

Годовая квота будет увеличена в 2,5 раза

Украина и Европейский союз подписали соглашение об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Документ был подписан первым вице-премьер-министром Украины Степаном Кубивым в рамках предусмотренных соглашений об ассоциации между Украиной и ЕС.

Таким образом, годовая квота на мясо птицы и переработанного мяса птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза. Изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон.

Напомним, что украинские аграрии продолжают наращивать экспорт продукции в страны Евросоюза, но уже 22 июля они исчерпали лимиты по беспошлинным поставкам по девяти группам товаров. Также известно, что до конца 2019 года аграрии могут упереться в беспошлинный "потолок" по экспорту мяса птицы, которого поставили на европейский рынок уже 75% от установленных квот.

В первом полугодии 2019 года экспорт украинской агропродукции превысил $10,3 млрд. Это на $1,6 млрд больше, чем годом ранее.

