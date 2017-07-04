Европарламент одобрил новые торговые преференции для Украины

Европарламент одобрил расширение торговых преференций Киеву для "поддержания экономического развития Украины". Об этом сообщила пресс- служба законодательного органа Евросоюза.

Соответствующее решение принято во вторник, 4 июля, в ходе пленарной сессии в поддержание договоренностей, достигнутых в июне на встрече Комитета представителей стран ЕС. За него проголосовали 566 депутатов, против были 96.

"ЕС предлагает своевременную поддержку Украине, одновременно заботясь о проблемах наших фермеров. Предоставляя новые преференции, мы хотим поддержать проводимые реформы, укрепить малые и средние предприятия и обеспечить необходимый импульс для увеличения торговых потоков", - подчеркнул выступивший на сессии депутат парламента ЕС от Европейской народной партии Ярослав Валенса.

"Пакетное решение"

Законодатели выступили в поддержку "пакетного решения", одобрив новые концессии, но одновременно сократив объем добавочных квот на ряд наименований сельхозпродукции, включая помидоры и пшеницу.

Новые нормы начнут действовать после того, как их одобрит Совет ЕС.

Предложение дополняет положения о торговле, уже введенные в соответствии с подписанным в 2014 году соглашением об ассоциации Украина - ЕС. 1 января 2016 года вступили в силу договоренности о зоне свободной торговли между Брюсселем и Киевом. Тогда в министерстве экономического развития и торговли Украины говорили о том, что эта мера устранила 97 процентов тарифов на украинские товары и должна была привести к снижению среднего тарифа на украинский экспорт с 7,5 до 0,5 процента.

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