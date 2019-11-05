Европейская Бизнес Ассоциация просит президента не подписывать законопроект No1049

В Ассоциации "неприятно поражены практикой "маскировки" важных решений путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам".

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась с открытым письмом к Президенту Украины и председателю Верховной Рады Украины с просьбой не подписывать законопроект No1049.

В Ассоциации предложили вернуть законопроект на доработку с целью исключения из его текста положения относительно распределения торговой наценки на табачные изделия - как такое, что было внесено с явным нарушение Регламента Верховной Рады Украины.

Напомним, 3 октября 2019 г. отдельными депутатами-членами Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики в законопроект No1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов была внесена поправка No8, которая абсолютно не связана с темой законопроекта и предлагает установить фиксированную маржу для оптовой и розничной торговли табачными изделиями.

Уже на следующий день - 4 октября - законопроект был принят во втором чтении и в целом.

"Следствием введения этих изменений будет рост средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 гривень на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 года (в среднем 6 гривень на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом Украины. Подорожание сигарет на 13 гривень может привести к дополнительному росту объема нелегальной торговли", - прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

В Ассоциации заявили, что "были неприятно поражены проявлением такой практики, когда важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются наспех, без предварительного детального обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам".

"Надеемся, что нарушения Регламента не будут в будущем допускаться в Верховной Раде. Ведь если мы живем в цивилизованной европейской стране, правила и законы должны быть одинаковыми абсолютно для всех", - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Как ранее сообщали СМИ, реальным автором и инициатором данной поправки является заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, который контролирует крупную сеть розничной продажи табачных изделий "Т-Киоск".

Дополнительный суммарный доход подобных структур за счет данной поправки и переплаты потребителей оценивается в 15 миллиардов гривень на год.

23 октября состоялась встреча премьер-министра Украины Алексея Гончарука с представителями табачной индустрии, во время которой премьер-министр выступил против поправки No8 к законопроекту No1049 по установлению распределения торговой наценки на сигареты.

"Мы встретились с табачными компаниями, расставили точки над "і" и уже нашли некоторое решение, которое, как мы надеемся, будет реализовано", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Но по состоянию на 4 ноября скандальная поправка к законопроекту No1049 так и не отменена.