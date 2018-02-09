Европейские рынки обрушились вслед за падением фондовых бирж США

Сводный индекс крупнейших предприятий Западной Европы Stoxx Europe 600 рухнул на 1,62% и составлял 373,97 пункта.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Также британский FTSE 100 уменьшился на 1,49%, французский CAC 40 - на 1,98%, германский DAX - на 2,62%. Испанский IBEX 35 потерял 2,4%, итальянский FTSE MIB - 2,2%.

Бумаги Glencore Plc упали в цене на 3,3%, Rio Tinto Plc - на 3,2%, Anglo American Plc - на 2,9%.

Отмечается, то негативным фактором для британского рынка стал резкий взлет курса фунта стерлингов - британская валюта подорожала к доллару и евро на 0,5%.

Цена акций авиаперевозчика Air France-KLM упала на 6,3%, производителя удобрений Yara International - на 2%.

В след за Европой и США упали фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Так, японский Nikkei 225 потерал в ходе торгов 2,9%, гонконгский Hang Seng - 3,7%, китайский Shanghai Composite - 4,9%, южнокорейский KOSPI - 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.

Китайский Shanghai Composite упал до минимума за восемь месяцев - причем всего спустя две недели после подъема до двухлетнего максимума.

Котировки акций японских автопроизводителей и производителей электроники являются лидерами снижения.

Бумаги Sony теряют в цене 3,4%, Fanuc - снижаются на 4,8%, Toyota - на 1,7%, Honda - на 2,4%. Стоимость акций Nissan упала на 3,7%.

Котировки акций нефтекомпаний падают вслед за продолжающимся шестую сессию подряд снижением цен на нефть. А бумаги японской Inpex подешевели на 6,2%, PetroChina - на 4,5.

Напомним, утром в четверг, 8 февраля, в США второй раз за неделю резко обвалились фондовые индексы.

Ранее также сообщалось, что ведущий американский индекс Dow Jones в понедельник 5 февраля упал на 1175 пунктов,потеряв около 4,6%. В течение дня падение достигало почти 1600 пунктов.

Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.

Отметим, что резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 богатейших людей мира за один день потеряли $114 млрд своих активов.

Во вторник, 6 феврвля, индекс Украинской биржи упал на 2,98% - до 1450,9 пункта, индекс ПФТС (биржевый индекс) на 0,09% - до 337,05 пункта.

Так, объем торгов на бирже составил 90,5 млн грн, в том числе акциями - 5,6 млн грн. Объем торгов на ПФТС составляет 181,9 млн грн, акциями - 0,4 млн грн.

Отмечается, что среди индексных акций на бирже наиболее подешевели бумаги Донбассэнерго (-8,8%), Укрнафты (-4,7%) и Мотор Сичи (-3,9%).

Также во вторник к 16:15 кв на 2,9% рухнул индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine - до 502,24 пункта при объеме торгов 4,74 млн злотых (39,3 млн грн).