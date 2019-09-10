Европейский суд ограничил использование газопровода OPAL для "Газпрома"

Польский концерн PGNiG выиграл в Суде ЕС дело о газопроводе OPAL, что не позволит Газпрому отказаться от транзита газа через Украину.

Об этом заявило в Twitter Минэнерго Польши во вторник, 10 сентября.

"Суд ЕС вынес выгодный для Польши вердикт по вопросу использования Газпромом газопровода OPAL. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что решение Суда ЕС по трубопроводу OPAL не позволит Газпрому отказаться от транзита газа через территорию Украины.

"Вердикт Суда ЕС имеет большое значение с точки зрения скорого прекращения действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL Газпрому придется сократить использование Северного потока, что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной", - указывается в документе.

"Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса в Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу", - заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

Также, ранее сообщалось, что запуск проекта газопровода в обход Украины "Северный поток - 2" могут отложить на 8 месяцев по требованию властей Дании.

