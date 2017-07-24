Евросоюз обнулил пошлины на обувь из Украины

Евросоюз снизил пошлины на украинскую обувь до нуля, сообщает агентство РИА Новости Украины со ссылкой на заместителя министра экономического развития и торговли Наталью Микольскую.

"Мы получили снижение пошлин до нуля по промышленной продукции на обувь, где раньше средняя пошлина была где-то 10- 14%. Украинская обувь сейчас достаточно конкурентная и мы видим то, что украинская легкая промышленность показывает средне высокие показатели прироста", - сообщила Микольская.

Напомним, украинские производители всего за пять месяцев года полностью выбрали квоты на поставку в страны ЕС меда, сахара, круп и муки, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока, кукурузы, мяса птицы и сливочного масла.

По соглашению между Украиной и ЕС об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которое вступило в силу с 1 января 2016 года, квоты введены на поставку в ЕС 36 групп товаров. Все, что свыше установленного лимита, облагается пошлинами.

В связи с этим Украина обратилась в ЕС с просьбой об увеличении квот. 17 июля Совет Евросоюза одобрил временные торговые преференции для Украины.Меры вступят в силу до конца сентября и будут применяться в течение трех лет

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