Евросоюз приостановил импорт мяса птицы из Украины

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы сообщает БизнесЦензор.

"По оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

Госпотребслужба заявляет, что Украина в соответствии с международными обязательствами на опережение сообщила международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы.

"Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительные договоренности, данное решение ЕС стало неожиданным для украинской стороны", - сообщает Госпотребслужба.

В пресс-службе крупнейшего украинского экспортера курятины в страны ЕС - агрохолиднга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) подтвердили, что после обращения Гендирекции по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС 22 января органы ветеринарной медицины Украины не могут выдавать сертификаты на импорт птицы в ЕС.

"На сегодня, 23 января 2020 года, предприятия группы МХП по производству птицы, которые являются сертифицированными в страны ЕС, прекратили свой экспорт в эти страны", - сказано в сообщении.

В МХП подчеркивают, что все производственные мощности компании продолжают работать в обычном режиме, и начали предпринимать необходимые шаги согласно стратегии диверсификации экспортных продаж.

