Евросоюз выделил Украине в течении последних трех лет 10 млрд евро

Официальный Киев получил 10 млрд евро финансовой помощи за три года, 100 млн из которых имели целевое предназначение - для реформирования государственных учреждений.

Помимо этого Евросоюз инициировал целый ряд программ по улучшению борьбы с коррупцией.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

С его слов, большая часть из выделенных денег предназначалась на реформирование слабых институций, суда и полиции в том числе. Мингарелли выразил недовольство тем, как соблюдаются в Украине законы и права граждан, что создает препятствия для реализации важных реформ.

В этом году Украине могут выделить дополнительно 50 млн для организации директоратов реформ и их работы. Мингарелли отмечает, что не имея сильного госаппарата, Украина становится более уязвимой перед внутренними и внешними угрозами.

Ранее сообщалось, что Мингарелли уже заявлял о двух основных источниках угроз для нашей страны - агрессия России и неэффективное управление государством со слабыми институциями и отсутствием верховенства права.