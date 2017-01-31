Евросоюз выделит Украине и Молдове грант на EUR3,3 млн

Европейский союз намерен предоставить грант в размере 3,3 миллиона евро для реализации проектов трансграничного партнерства в ходе Программы территориального сотрудничества "Республика Молдова-Украина". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство регионального развития и строительства Молдовы.

В ведомстве рассказали, что программа предусматривает реализацию 16 проектов, их поровну разделят между странами. Они направлены на улучшение условий жизни граждан, которые проживают в приграничных регионах Украины и Молдовы, развитие образования и культуры и совместная борьба с трансграничными вызовами.

В указанных проектах Украину представят Черновицкая, Винницкая и Одесская области.

В церемонии подписания Соглашения о предоставлении финансовой помощи, которая будет проходить в Кишиневе, примут участие представители Министерства регионального развития и строительства Молдовы и Министерства экономического развития и торговли Украины, и делегация Европейского союза.

Целью программы, реализующейся в рамках "Восточного партнерства" является создание благоприятной среды для трансграничного взаимодействия между странами.