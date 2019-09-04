Евросоюз заблокировал импорт ряда овощей и фруктов из Украины

От украинских производителей требуют дополнительные документы, подтверждающие качество

Европейские импортеры с 1 сентября отказываются закупать украинские яблоки, груши, томаты, перец и другие овощи и фрукты, сообщает Украинская плодоовощная ассоциация со ссылкой на украинских экспортеров и производителей.

Причина отказа - вступление в силу директивы (EU) 2019/523, которая усилила контроль за поставками плодовоовощной продукции из других стран, не входящих в ЕС.

Теперь такие страны, как Украина, Сербия, Молдова, а также Канада и США, обязаны предоставить документы об отсутствии случаев выявления в их продукции карантинных организмов.

Госпродпотребслужба уже официально предложила Еврокомиссии (ЕК) принять решение о беспрепятственном импорте украинских товаров, поскольку у нас случаев обнаружения таких организмов не было. ЕК пока не ответила.

"Сколько может занять процедура получения разрешения на поставки продукции из каждой страны - на этот вопрос точно никто не может ответить. Пока же садоводы и поставщики тепличных овощей из стран ЕС получили возможность заработать дополнительные средства в условиях почти полного отсутствия конкуренции со стороны других стран", - говорят в профильной ассоциации.

Украинские производители яблок могут потерять $4-5 млн или около 15% всей экспортной выручки, подсчитали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Для экспортеров тепличных овощей рынок ЕС еще более важен - на него приходится более половины всех поставок, примерно на $4 млн в год.

Украинские производители пытаются самостоятельно решить проблему: экспортеры тепличных томатов и перца за свои деньги пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от данных вредителей в соответствии с процедурами ЕС.

"Они надеются, что это получится сделать быстрее, чем получить разрешение ЕС для всей страны через государственную систему, особенно на фоне ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия. Также они ожидают, что смогут разблокировать экспорт еще до середины сентября", - отметили в ассоциации.

По итогам маркетингового года 2018/19 Украина вошла в тройку главных поставщиков сельскохозяйственной продукции в ЕС. За первые месяцы нового маркетингового года Украина стала основным экспортером пшеницы в Евросоюз, потеснив из рынка Россию.

В 2018 году Украина обновила 12-летний минимум по экспорту томатов.