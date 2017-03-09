Е.Зеркаль рассказала, кто может привлечь РФ к ответственности

Международный суд ООН, где слушается иск Украина против России, является единственной судебной инстанцией которая может привлечь РФ к ответственности. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после последнего дня заседания международного суда ООН, передает УНН.

"Мне кажется, что весь мир сейчас находится на позиции Украины и Россия должна нести ответственность за свои действия и что этот суд, это единственная судебная инстанция, которая может привлечь РФ к ответственности. Я не делаю прогнозов, мы ждем решения суда и мы надеемся, что оно будет справедливым", - сказала она.

Так, в четверг, 9 марта российская сторона начала представление своих аргументов в суде в Гааге.

Отметим, 8 марта во время выступления в Международном суде ООН Украинская сторона озвучила требования, которые суд должен применить в отношении России, в частности прекратить финансирование терроризма на Донбассе, прекратить ограничение прав крымских татар.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге начал предварительные слушания по иску Украины к РФ, представленному МИД Украины 16 января 2017 г.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также напомним, в МИД России заявили, что РФ намерена использовать доступные средства правовой защиты в связи с иском Украины в Международный суд ООН.