Фактично купуємо російську електроенергію - експерт про імпорт із Білорусі

Про синхронізацію енергосистеми України з європейською енергомережею або ENTSO-E говорять щонайменше останні 5 років. Це пов'язано з прагненням України до євроінтеграції. Приєднання до енергосистеми ЄС планують 2023 року. З політичного аспекту це означає невідворотність євроінтеграційного курсу в секторі економіки, зменшення корупційних ризиків та впливу РФ на нашу енергетичну галузь.

Про це розповів експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

"Якщо говорити про технічну частину, після синхронізації збільшиться запас міцності енергосистеми України. За розрахунками Центру Разумкова, сьогодні при миттєвому навантаженні або розвантаженні енергосистеми величиною в 1 гігават, частота 50 герц, необхідна для роботи обладнання, не може швидко відновитись. У разі синхронізації межа дисбалансу збільшиться щонайменше втричі. Тобто щоб вивести з ладу енергосистему, миттєве збільшення або зменшення споживання має становити 3-4 гігават", - пояснює експерт.

Максим Білявський переконаний, що синхронізація з європейською енергомережею дозволить сформувати ринкові умови для української електроенергії, збільшити її експорт та оперативно покривати потреби українського ринку електроенергією з країн ЄС. Тобто автоматично відбуватиметься диверсифікація - постачання ресурсу з кількох джерел.

Україна має профіцит генерувальних потужностей і достатню базу встановлених потужностей ядерних енергоблоків АЕС. Але з 1 січня 2021-го було відновлено імпорт електроенергії з Білорусі. Експерт називає це політичним жестом проти країн ЄС.

"Енергосистема Білорусі керується з диспетчерського центру, який локально знаходиться в Росії. Тобто, відкривши імпорт електроенергії з Білорусі, Україна фактично імпортує російську електроенергію. На будівництво білоруської АЕС, яка здійснює постачання електроенергії в Україну, були виділені кошти РФ. Відтак, до моменту повного погашення кредитного портфеля, можна вважати, що сплачені Україною кошти йдуть на покриття кредиту Білорусі перед РФ", - каже Максим Білявський.

Він запевняє, що імпорт електроенергії з Білорусі де-юре не стане перешкодою для об'єднання з європейською енергосистемою.

"Однак, крім юридичних положень, ця ситуація може вплинути на процес перемовин на рівні технічних керівників операторів енергосистем країн ЄС, асоціації ENTSO-E і НЕК "Укренерго". Сам факт може впливати в політичній площині та зменшити рівень конструктивності перемовин навіть на найнижчому рівні", - переконаний експерт.

З його слів, під час об'єднання з європейською енергосистемою Україна може зіштовхнутися з труднощами недостатності балансувальних потужностей у зв'язку зі стрімким ростом сектору альтернативної енергетики. На його думку, вже сьогодні потрібно працювати над розгортанням інфраструктури систем накопичення електроенергії та швидких маневрових потужностей, таких як газопоршневі блоки.

Максим Білявський каже, що спрогнозувати ціну на електроенергію у випадку об'єднання з енергосистемою ЄС дуже складно.

"До кінця ніхто не розуміє, яким 2023 року буде енергобаланс як країн ЄС, так і України. Єдине, що можу сказати, ціна на електроенергію для промисловості та побутових споживачів за умов синхронізації буде справедлива та ринкова", - пояснив експерт.

У Міністерстві енергетики заявили, що Україні потрібно терміново від'єднуватися від об'єднаної енергосистеми з Білоруссю та РФ. Натомість приєднатися до європейської системи. Це в інтересах нашої енергетичної безпеки.