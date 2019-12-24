Фальшивый успех гривны: как будет "колбасить" курс в 2020 году

Эксперты рассказали, есть ли основания для дальнейшего укрепления украинской национальной валюты.

Хотя в Государственном бюджете Украины на 2019 год курс закладывался на уровне 29,4 гривны за доллар, наша национальная валюта стоила дороже. Так, на протяжении последних нескольких месяцев гривна постепенно укреплялась, и доллар стоил 24-25 гривен.

Однако экономические эксперты утверждают, что такое укрепление украинской национальной валюты было искусственным и может закончиться печально. В любом случае, объективных причин для укреплений гривны в дальнейшем они не видят.

Эксперты - Тарас Загородний, Олег Соскин, Владимир Лановой и Андрей Новак - рассказали Главреду, благодаря чему укреплялась гривна во второй половине 2019 года, сохранится ли эта тенденция в 2020-ом, и какие факторы на это будут влиять, а также что ждет в новом году основные мировые валюты - доллар и евро.ТАРАС ЗАГОРОДНИЙ экономический и политический эксперт

Стоимость гривны по отношению к доллару искусственно занижена благодаря наплыву спекулятивного капитала, заходящему благодаря нашим ОВГЗ.

Искусственно заниженная стоимость гривны привела к недовыполнениям по бюджету, таможне и акцизам, которые у нас рассчитывались в долларах. Недополучает прибыль и Национальный банк - в НБУ уже заявили о 12,3 миллиарда гривен недостачи. Также страдают и украинские экспортеры: цена на экспортируемую продукцию занижена на 15% от их ожиданий.

Такая политика опасна, так как может привести к кризису, потому что сокращаются доходы, растет импорт и т.д. И это при торговом дефиците в 7-8 миллиардов гривен в год. Безусловно, это влияет на стойкость экономики. Не дай бог, начнутся какие-то колебания, это будет очень болезненно. Любые колебания моментально ударят по гривне, потому что нерезиденты начнут массово уходить с рынков. В итоге, мы получим процесс, обратный тому, что наблюдаем сейчас - резкий обвал гривны по отношению к доллару, потому что иностранные спекулянты начнут массово сбрасывать ОВГЗ. Все это может привести к плачевным результатам и даже к дефолту.

Пока сохраняется нынешняя конъюнктура, говорить об опасности обрушения гривны нет оснований. Но не исключаю, что осенью 2020 года станут возможны разные варианты развития событий в связи с вероятным глобальным экономическим кризисом.

У евро и доллара в 2020 году, в отличие от украинской гривны, дела будет неплохи. Евро должен быть стабилен, так как в Евросоюзе сохраняется положительный платежный и торговый балансы. В США все не так хорошо, как в ЕС, потому что у них большой торговый дефицит. Но американцы могут себе это позволить, для них не составляет проблемы финансировать свои громадные долги.ОЛЕГ СОСКИН экономист и политолог, директор Института трансформации общества

Прогноз для гривны на 2020 год неутешительный. Есть множество внутренних и внешних факторов, которые будут способствовать ее ослаблению.

Внешние факторы - таковы: золото возвращает себе функцию мировых денег, и многие страны накапливают золотой резерв, которого у Украины вообще нет; США активно скупают свои долговые обязательства, увеличив эмиссию доллара, что впоследствии приводит к обесцениванию американской национальной валюты; из-за Brexit в 2020 году начнется мощнейшее развитие зоны фунта стерлинга; стремительное развитие и распространение криптовалюты.

Внутренних факторов - еще больше: отрицательное сальдо внешнеторгового баланса; недобор доходной части бюджета-2019; полный провал программы приватизации 2019 года; отрицательное сальдо платежного баланса; отсутствие роста ВВП; уничтожение среднего класса, а также мелкого и среднего предпринимательства.

Если не предпринимать меры по устранению хотя бы внутренних факторов, то гривна в следующем году может рухнуть до 50 гривен за доллар. Если же Украина вовремя получит деньги МВФ, то "болезнь" на время загонят внутрь, и гривна удержится.

Любые потрясения в стране могут запустить "принцип домино" и послужить первой костью, которая упадет. И тогда грянет лавина.

Американский доллар в последнее время обесценивается, и эта тенденция может сохраниться в 2020-ом. Это связано с тем, США начали скупать свои долговые обязательства, насыщая создавшийся вакуум массой свеженапечатанных американских долларов. Если Штаты будут продолжать в том же духе, то доллар девальвирует на 5-7% к основным валютам, особенно к фунту стерлинга и йене. Штатам это выгодно: они усилят свои экспортные позиции, а также уменьшат госдолг.

Параллельно девальвирует и евро, поскольку и Евросоюз печатает деньги. Каждая мировая валюта старается не отяжелять себя и вытолкнуть часть на мировые рынки, чтобы другие страны "поедали" инфляцию, дабы та не шла в базисную страну, которая печатает валюту. В итоге, жертвами становятся слабые страны.ВЛАДИМИР ЛАНОВОЙ президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

Укрепление курса гривны, которое наблюдалось в последние несколько месяцев 2019 года, в целом является положительным явлением для экономики. Однако оно было достигнуто за счет наращивания заимствований у иностранных кредиторов. С начала 2019 года активно продавались ОВГЗ под 20%, однако никаких оснований для таких высоких процентных ставок не было и нет. Потому это выглядело как попытка помочь тем, у кого есть лишние деньги - и внутренним, и иностранным кредиторам, получить большие деньги. Так, иностранцы приходили с долларами, скупали гривну и вкладывали эту гривну в облигации, в результате чего долларов на внутреннем рынке становилось все больше и больше. Поэтому гривна и укреплялась.

Учитывая природу этого процесса, тенденция по укреплению нашей национальной валюты едва ли сохранится надолго. Ведь иностранные спекулянты (а именно они вкладываются в ОВГЗ) никогда не привязываются к какой-то одной стране, потому вскоре могут отказаться от Украины.

Процентные ставки по ОВГЗ просто необходимо снижать, потому что бюджет Украины не выдерживает этого. Если же ничего не делать в этом направлении, то неизбежен крах бюджета Украина, да и всего государства.

Объективных оснований для дальнейшего укрепления гривны в 2020 году нет.

Когда обрушится гривна, и какими темпами будет происходить падение - сказать сложно. Это будет зависеть от мастерства руководства НБУ - насколько оно сумеет удерживать курс.

Я думаю, что доллар в 2020 году может стоить и 27 гривен, и 29 гривен - это возможно. Однако я бы не торопился с прогнозами, так как у нас сейчас играют в основном краткосрочные факторы. Долгосрочные факторы - это, например, процветание экономики и рост объемов прямых иностранных инвестиций, а ничем таким Украина похвастаться не может.АНДРЕЙ НОВАК глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук

Укрепление гривны во второй половине 2019-го происходило не благодаря положительным процессам в экономике, а в результате валютных спекуляций. Это вызывает серьезные опасения, поскольку, вероятнее всего, закончится все срывом курса гривны. Вопрос лишь в том, когда и насколько глубоко провалится наша национальная валюта. Когда произойдет срыв курса гривны, валютные спекулянты "из воздуха", а точнее - на украинцах, "заработают" огромные "быстрые деньги".

Изначально в бюджете на 2020 год курс гривны закладывался на уровне 28,2 гривен за доллар, но к рассмотрению госбюджета-2020 во втором чтении этот показатель был пересмотрен. В итоге, бюджет был принят с курсом 27,5 гривен за доллар. Что одна цифра, что другая относительно нынешнего рыночного курса означает девальвацию гривны, как минимум, на 15%.

Выходит, правительство и Нацбанк не просто прогнозируют, а планируют такую девальвацию гривны. И именно это позволит валютным спекулянтам обогатиться на нас.

Из-за того, что украинская экономика слабо имплементирована в мировую экономику, на нас мало отразится мировой финансовый кризис, если он разразится. Ведь Украина в основном экспортирует сырье и полуфабрикаты и зависит от цен на три-четыре категории товаров: металл, зерно, кукурузу и химию. Если цены на эти товары будут более-менее стабильны, то мировой финансовый кризис затронет нас минимально.

Однако падение цен на эти группы товаров, даже если мирового кризиса не будет, станет намного более болезненным ударом по украинской экономике, нежели кризис.

Если судить по первым шагам нового правительства в экономике, можно сделать следующий вывод: нам не стоит ожидать изменения экономической политики Украины, поскольку бюджет-2020 является точнейшей ксерокопией прошлогоднего бюджета. Новая власть решила двигаться по пути, накатанному своими предшественниками.

Прогноз для основных мировых валют - доллара и евро - на 2020 год более оптимистичный. Безусловно, их курс будет колебаться, но вопрос амплитуды этих колебаний. Евро и доллар остаются самыми надежными мировыми валютами, которые подкреплены сильнейшими экономиками: доллар - экономикой США и американским капиталом во всех мировых компаниях, евро - экономикой стран еврозоны (а это сегодня самые богатые страны мира с наиболее платежеспособным населением, с огромнейшей покупательской способностью). Так что, на мой взгляд, ни доллару, ни евро ничего не грозит, кроме типичных валютных колебаний на несколько десятых процента.

Надежда Майная