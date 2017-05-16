ФГИ требует отменить приватизацию "Укртелекома"

Фонд госимущества Украины обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи акций ОАО "Укртелеком" от 2011 года.

Об этом сообщается на сайте ФГИУ, передает "Слово и Дело".

"Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд города Киева исковое заявление к ООО "ЭСУ", ПАО "Государственный экспортно- импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что основанием для обращения с соответствующим исковым заявлением стало невыполнение условий, предусмотренных Договором купли- продажи пакета акций ОАО "Укртелеком", заключенным между Фондом государственного имущества и ООО "ЭСУ", а также Концепцией послеприватизационного развития ОАО "Укртелеком", являющейся неотъемлемой частью Договора.

На приватизационном конкурсе в 2011 году были проданы 92,791% уставного капитала ОАО "Укртелеком".

Как сообщалось, "Укртелеком" уже начал работы по блокировке российских сайтов.

Ранее Печерский суд города Киева наложил арест на акции ПАО "Укртелеком".

Слово і Діло

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