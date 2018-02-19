ФГВФЛ продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию Легбанка и ВиЭйБи Банка. Об этом сказано в сообщении фонда.

Ликвидация ВиЭйБи Банка продлена на два года с 20 марта 2018 года по 19 марта 2020 года, а ликвидация Легбанка на год - с 27 февраля 2018 года по 26 февраля 2019 года включительно.

ФГВФЛ начал процедуру ликвидации VAB Банка 19 марта 2015 года. С 21 ноября 2014 года в банке работала временная администрация. VAB Банк работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу крупных банков по объему активов. Банк принадлежал собственнику одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олегу Бахматюку.

Легбанк основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по размеру общих активов к началу 2015 года Легбанк занимал 133-е место (396 млн грн) среди 158 действовавших в стране.