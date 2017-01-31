Фиаско правительства с русским газопроводом — эхо дойдет до Москвы (Svenska Dagbladet, Швеция)

Шведское правительство получило отпор от Карлсхамского муниципалитета — и эхо этого громкого щелчка по носу через Балтику дойдет до самого центрального офиса Газпрома в Москве. Оборонной тактике устрашения пришлось уступить практическим аргументам муниципалитета.

Драма с русским газопроводом закончилась полным фиаско шведского правительства.

В то же время один из муниципалитетов Блекинге с населением 32 000 человек взял на себя роль главного специалиста по тому, что является угрозой государству, а что нет.

Карлсхамнская коммуна в Блекинге управляется межблоковой политической коалицией, в которой полностью доминируют социал-демократы с незначительным числом мандатов для представителей Центра и Либеральной партии.



Но когда правящая партия страны (социал-демократы — прим.пер.) в Стокгольме пригласила товарищей по партии из муниципалитета Карлсхамна на встречу под лозунгом остановки строительства русского газопровода, они внезапно получили суровую отповедь и по итогам разбора дела с «Северным потоком-2» были вынуждены с позором покинуть поле боя.

Причиной стало то, что когда в финале были приведены аргументы оборонной политики, представители муниципалитета не посчитали их существенными.

То, как министр иностранных дел Маргот Валльстрём (Margot Wallström) описала ухудшившуюся с точки зрения безопасности политическую ситуацию в прибалтийском регионе на первой встрече с муниципалитетами в Министерстве иностранных дел 13 декабря, не заслуживает особого внимания. Но и министру обороны Петеру Хультквисту (Peter Hultqvist) не удалось убедить муниципалитеты в том, насколько негативно сделка по «Северному потоку-2» повлияет на деятельность оборонного ведомства и выполнение решений по защите страны, принятых в 2015 году.

У Готланда особое положение в этой ситуации, так как его стратегическое значение с военной точки зрения в случае конфликта в скандинавско-балтийском регионе официально задокументировано, но с Карлсхамном другое дело. Связь между складами газопровода «Северный поток» и морской военной базой в Карлскруне, а также авиационным крылом F-17 в Роннебю не представляется очевидной.

И все-таки правительство выиграло первый раунд, после того, как министр обороны повысил голос.

Готланд на следующий же день разорвал сделку по «Северному потоку-2» и сообщил, что в порту Слите не будет никаких русских трубопроводов.

Сейчас Готланду обещают «дополнительные регионально-политические поступления» в качестве бальзама на рану.

Во втором раунде муниципальные политики Карлсхамна быстро оправились и поменяли тактику, начав на официальном уровне конкретно обсуждать оборонные аргументы правительства с его представителями. Одновременно представляя собственные факты. В настоящий момент и так уже существует плотное сообщение с Россией в Карлсхамнском порту, которым управляет собственное предприятие и который представляет собой движущую силу экономического развития муниципалитета и основу его дальнейшего роста. А также в порту уже есть хранилища русских нефти и газа.

«Северный поток-2» полностью управляется Путиным, так как принадлежит государственному газовому гиганту «Газпром», но чисто практически на территорию Карлсхамна не войдет ни один русский корабль и не ступит ни один член русского экипажа, насколько это можно видеть из программы проекта. Трубы будут доставляться голландским предприятием, у которого малазийский основной владелец и по большей части филиппинский обслуживающий персонал. На этом основании муниципальные власти решили отвергнуть возражения правительства, связанные с оборонной политикой, так как посчитали их не относящимися к делу.

Представители правительства делают сейчас все возможное, чтобы сохранить лицо.

«Интересы оборонной политики не пострадают», — вот какое заключение по сделке делает теперь Маргот Валльстрём.

Ну а то, что на месте событий будет усилено наблюдение — что Хультквист называет «пакетом мер» — это само собой разумеется, чистая «косметика».

Правда же в том, что правительство потерпело поражение, а винить можно только себя. Что получилось неловко — это еще очень мягко сказано, и в Москве это точно заметит глава «Газпрома» Путин.

Юнас Гуммессон