Фигурант дела о хищении средств проекта "Стена" Майданович арестован до 5 октября

Фигуранту дела о хищении средств при строительстве стены с Россией, старшему офицеру производственно-технического отделения 1-го отдельного отдела капитального строительства ГПСУ Вячеславу Майдановичу назначена мера пресечения в виде ареста в Киевском СИЗО до 5 октября с альтернативой залога в сумме 505 тыс. грн, передает "Эспресо.TV".

Также Майдановича обязали сдать паспорта и носить электронный браслет.

Отметим, что обвинение просило арестовать Майдановича с альтернативой залога в сумме 8 млн 120 тыс. грн. Арест аргументировали тем, что так как Майданович является пограничником, он знает, как можно обойти границу и скрыться на территории другого государства.

Сторона защиты настаивала на том, что Майданович не подписывал никаких документов относительно денег и не имеет отношения к ним. Также адвокат оспаривает значимость представленных материалов и просит для подзащитного домашний арест.

Как сообщалось, сегодня Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 3,6 млн грн фигуранта дела по хищению средств в проекте "Стена" директора ООО "Агентство защиты информации" Александра Кашубу.

Как сообщалось ранее, 8 августа детективами НАБУ под процессуальным руководством САП были задержаны шесть человек, подозреваемых в причастности к хищению государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена".

Напомним, ГПУ расследует присвоение 100 млн грн должностными лицами Госпогранслужбы. Позже в Генпрокуратуре успели заявить о непричастности к хищению госсредств чиновников ГНСУ.

Позже НАБУ сообщило о подозрении семи лицам из-за хищения средств.