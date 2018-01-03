Фигурант "дела о рюкзаках" пошел на сделку со следствием и получил год условно

Московский районный суд Харькова 21 декабря приговорил к одному году лишения свободы условно местного жителя Владимира Иванова за подделку документации о поставке фирмой "Днипровенд" рюкзаков для Министерства внутренних дел, пишут Українські Новини.

Приговор суда доступен в Едином реестре судебных решений.

Указано, что подсудимый, уроженец Балаклеи Харьковской области, работает менеджером отдела продаж ООО "Спецавтоматика Украина". Между ним и Специализированной антикоррупционной прокуратурой было заключено соглашение о признании вины. Суд утвердил данное соглашение и приговорил Иванова к году тюрьмы условно.

В приговоре говорится, что в конце 2014-начале 2015 года обвиняемый, находясь по адресу г. Харьков, ул. Сомовская, 12 б, являясь активным участником "конвертационного центра", получил от руководителей "конвертцентра" задачу изготовить и подделать документы, необходимые для участия ООО "Днипровенд" в переговорной процедуре закупки рюкзаков в МВД.

Подсудимый выполнил поручение, подделав на документах подпись директора "Днипровенда" и печать фирмы.

Также Иванов подделал такие документы от имени ООО "Днипровенд": сообщение председателю комитета конкурсных торгов об обязательстве выполнить заказ; справку об участнике ООО "Днипровенд"; справку о работниках и оборудовании фирмы; доверенность на право представительства; первый экземпляр проекта договора о закупке рюкзаков между ООО "Днипровенд" и МВД; копии уставных документов "Днипровенда".

Эти документы, при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах, были использованы во время проведения переговорной процедуры по закупке рюкзаков 9 февраля 2015 года.

Затем подсудимый в марте 2015 года изготовил и подделал документы "Днипровенда" о поставке рюкзаков в Центральную базу ресурсного обеспечения МВД, в частности, расходную накладную, акт об осмотре и приемке рюкзаков по договору и тому подобное.

"В дальнейшем указанные документы были использованы при поставке рюкзаков на Центральную базу ресурсного обеспечения МВД Украины в марте-мае 2015 года", - сказано в приговоре суда.

Таким образом, подсудимый своими умышленными действиями совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса.

Отмечается, что вину подсудимого смягчило то, что он активно помогал раскрытию преступления и при его осуществлении был материально зависим от организаторов преступной схемы.

Напомним, в конце октября детективы НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту растраты 14 млн гривен бюджетных средств при закупке МВД рюкзаков провели обыски и задержали трех человек - сына главы МВД Арсена Авакова Александра, его бизнес-партнера Владимира Литвина и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. 1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил всех трех под личные обязательства.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, на котором человек, похожий на сына главы МВД обсуждает с человеком, похожим на экс-замминистра Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства. Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн.