Фигурант дела Онищенко сбежал – СМИ

Фигурант так называемого "газового дела" Александра Онищенко - Сергей Свиченко бежал и сейчас находится в розыске.

Об этом сообщает журналист "Наших грошей" с судебного заседания, где рассматривался вопрос о мере пресечения другому подозреваемому.

Бывший директор ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Карпатнадраинвест" Сергей Свиченко находился шесть месяцев под домашним арестом. В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, совокупный срок содержания лица под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать шести месяцев.

Поэтому детективы НАБУ в феврале подали ходатайство об избрании Свиченко нового пресечения. Суд избрал для него залог в размере 20 млн грн, который он должен был внести в течение пяти дней. Однако, Сергей Свиченко этого не сделал. И пока его местонахождение неизвестно.

"Украинская правда" пытается проверить эту информацию.

Как известно, Свиченко подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Свиченко летом 2016-го, когда начались задержания по делу Онищенко, уже пытался выехать из Украины. 28 июня его задержали при попытке пересечения границы с Россией, где у него есть родственники и знакомые.